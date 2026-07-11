В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

По данным ведомства, пятый, наивысший класс пожароопасности прогнозируется до завершения суток 11 июля, а также в течение всего дня 12 июля. Особая угроза возникновения ландшафтных пожаров затрагивает северо-западные территории, в том числе Каменский район, южные муниципалитеты — Кагальницкий, Зерноградский и Егорлыкский, а также Приазовье. В последнем случае речь идет о Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Аксайском и Мясниковском районах. Ростов также попадает в опасную зону.