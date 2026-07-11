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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В девяти городах и районах области объявили чрезвычайную пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности. С соответствующим заявлением выступили в главном управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, пятый, наивысший класс пожароопасности прогнозируется до завершения суток 11 июля, а также в течение всего дня 12 июля. Особая угроза возникновения ландшафтных пожаров затрагивает северо-западные территории, в том числе Каменский район, южные муниципалитеты — Кагальницкий, Зерноградский и Егорлыкский, а также Приазовье. В последнем случае речь идет о Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Аксайском и Мясниковском районах. Ростов также попадает в опасную зону.

Спасатели обратились к жителям с просьбой полностью отказаться от разжигания огня на открытых пространствах и проявлять максимальную бдительность при обращении с источниками пламени. Категорически нельзя поджигать сухую растительность и камыш, оставлять в лесных массивах непотушенные сигареты и спички. При обнаружении возгорания необходимо немедленно набирать номера экстренных служб — 101 или 112.

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