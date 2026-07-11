Дзен на крючке: 6 фильмов о рыбной ловле для тех, кто ценит отдых на берегу

Катастрофическая драма Вольфганга Петерсена снята по мотивам документальной книги Себастьяна Юнгера — а та, в свою очередь, основана на реальной трагедии. Режиссёр использовал передовые для своего времени технологии, чтобы показать буйство стихии — но в центре внимания всё равно остались люди и риск, которому они вынуждены себя подвергать.