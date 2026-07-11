Роспотребнадзор разрешил купаться только на двух пляжах Петербурга

Гигиеническим нормативам соответствуют: 1-е Суздальское (Верхнее) озеро в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе.
На остальных 22 пляжах Петербурга качество воды не соответствует санитарным требованиям. В их числе пляжи на Финском заливе в Курортном районе, Сестрорецке и Кронштадте, Суздальские озера, Ольгинский водоем, река Ижора, Колонистский пруд и другие популярные места отдыха.
В Ленинградской области безопасными признаны семь пляжей, все они расположены в Приозерском районе: озера Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское, Раздолинское и пляж на реке Бурной.
Еще 13 пляжей региона, в том числе на Ладожском озере, Финском заливе, реках Волхов, Вуокса и Плюсса, санитарным требованиям не соответствуют.
В Роспотребнадзоре напомнили, что купание в водоемах с неудовлетворительным качеством воды повышает риск заражения кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными заболеваниями.