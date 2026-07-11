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Красноярск вошел в рейтинг самых дорогих мегаполисов в мире

Новосибирск и Томск уступили Красноярску в мировом рейтинге.

Источник: Комсомольская правда

Красноярск вошел в рейтинг самых дорогих мегаполисов в мире. Составил этот список швейцарский статистический портал Numbeo, где его и нашло издание РБК. Что интересно, возглавляют рейтинг город Цюрих, затем идут Люцерн, Женева и другие швейцарские города. Также в двадцатке дорогих американские Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, Вашингтон, Гонолулу, столица Исландии Рейкьявик, столица Норвегии Осло, а еще Иерусалим, Тель-Авив, Сингапур. С ними как бы вопросов нет.

Россия врывается в список на 307 место, это Москва. Далее Калининград (357), Санкт-Петербург (381). За ними Нижний Новгород (386), Тюмень (387), Екатеринбург (388), Казань (400). И вот Красноярск — 404 место, он обошел Краснодар (405), Новосибирск (406), Томск (434).

Но настолько объективен этот рейтинг? Его составители брали за основу цены на продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. А как же аренда жилья? Как же средние доходы населения? Вопрос остается открытым.

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