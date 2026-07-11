Красноярск вошел в рейтинг самых дорогих мегаполисов в мире. Составил этот список швейцарский статистический портал Numbeo, где его и нашло издание РБК. Что интересно, возглавляют рейтинг город Цюрих, затем идут Люцерн, Женева и другие швейцарские города. Также в двадцатке дорогих американские Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, Вашингтон, Гонолулу, столица Исландии Рейкьявик, столица Норвегии Осло, а еще Иерусалим, Тель-Авив, Сингапур. С ними как бы вопросов нет.