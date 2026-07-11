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В Новоселицком округе Ставрополья обновят 5 образовательных учреждений

Готовность ремонтных работ в 3 школах и 2 детсадах превысила 90%

Источник: Национальные проекты России

Готовность ремонтных работ в пяти образовательных учреждениях Новоселицкого округа Ставропольского края в среднем превысила 90%, сообщили в правительстве региона. Объекты обновляют при поддержке нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья».

Речь идет о школе № 4 села Падинского, № 5 в Журавском и № 6 в поселке Щелкан, а также детских садах № 1 села Новоселицкого и № 10 Чернолесского. Сейчас там выполняют внутренние отделочные работы, еще учреждения оснащают оборудованием. В общей сложности в 2026 году в регионе планируется модернизировать 38 школ и 7 детских садов.

«Работы в трех школах и двух детсадах идут по графику, а на других объектах — с опережением. Подрядные организации показывают ответственность и профессионализм, ориентируясь на результат и качество. Скоро наши школы и детские сады будут готовы к новому учебному году», — сказал глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Нацпроект «Молодёжь и дети», в свою очередь, направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.