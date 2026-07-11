В Красноярске на улице Копылова обновляют освещение и тротуары

На улице Копылова в Красноярске продолжается благоустройство пешеходной части. Сейчас подрядчик модернизирует освещение на участке от переулка Боготольский до улицы Ладо Кецховели. Специалисты переносят кабельную линию под землю и засыпают траншею. После электрики перейдут на следующий отрезок — от улицы Ладо Кецховели до улицы Корнеева. По информации пресс-службы мэрии, земляные работы планируют завершить до конца июля. [caption id= «attachment_371095» align= «alignnone» width= «1279»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Параллельно рабочие приводят в порядок тротуары на участке от переулка Боготольского до дома № 18 на улице Киренского. Здесь предусмотрены два типа покрытия: асфальт для велодорожки и брусчатка для пешеходной зоны. На противоположной стороне, от дома № 17 по улице Копылова до улицы Пушкина, такие работы уже завершены. Подрядчик заменил бордюры, подготовил новое основание и уложил асфальт. Подрядная организация работает по графику, без отставаний. Периодически к ней возникают замечания по поводу обеспечения доступности, но все оперативно исправляется. По условиям муниципального контракта ремонт должен быть завершен до 15 сентября. Однако глава Красноярска Сергей Верещагин поставил задачу закончить ремонт пешеходных зон раньше — к старту учебного года, — рассказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом улично-дорожной сети Роман Зузенков. [caption id= «attachment_371092» align= «alignnone» width= «1279»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Ремонт улицы Копылова проводят в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Главная задача состоит в том, чтобы сделать пешеходные маршруты едиными, непрерывными и удобными, в том числе для маломобильных горожан. Также подрядчик обустроит недостающие участки тротуаров, а уличную мебель и элементы благоустройства выполнят в едином стиле. Напомним, что благоустройство проспекта Красноярский рабочий у Предмостной площади выполнено на 40%.