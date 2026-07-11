Жителей Таганрога предупредили об угрозе применения БПЛА

Жителей Таганрога официально предупредили о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Информацию распространила глава города Светлана Камбулова.
В экстренном обращении к населению подчеркивается строгий запрет на проведение фото- и видеосъемки.
Горожан просят при обнаружении БПЛА незамедлительно связываться с правоохранительными органами или набирать единый номер вызова экстренных служб — 112. Светлана Камбулова призвала всех соблюдать меры предосторожности, не поддаваться панике и сохранять выдержку.
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