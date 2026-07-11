«Империю» внесли в реестр недобросовестных поставщиков в Волгоградской области

Занималась компания разработкой проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий Ленинской ЦРБ. Однако подрядчик не уложился в сроки: не сделал проект и не получил положительное заключение экспертизы. За это и попал в «черный список» подрядчиков.