Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шоколад может полностью исчезнуть из российских магазинов

В мире 11 июля отмечается День шоколада. Сейчас во всем мире фиксируется значительный рост цен на этот продукт.

По информации зарубежных СМИ, причина кроется в проблемах, связанных с климатическими изменениями в африканских и латиноамериканских государствах. При этом Западная Африка занимает лидирующие позиции в производстве какао-бобов, обеспечивая примерно 70% мирового объема. Однако из-за климата в будущем регион может потерять свыше половины территорий, пригодных для выращивания какао.

Кроме того, из магазинов могут исчезнуть дешевые импортные вина, зерновая продукция и ряд других товаров из-за ужесточения контроля за «серым» импортом, запретов на вредные добавки и конфликта на Ближнем Востоке (это касается товаров, поставляемых в Россию из региона), пишет URA.RU.