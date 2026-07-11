Шоколад может полностью исчезнуть из российских магазинов

Кроме того, из магазинов могут исчезнуть дешевые импортные вина, зерновая продукция и ряд других товаров из-за ужесточения контроля за «серым» импортом, запретов на вредные добавки и конфликта на Ближнем Востоке (это касается товаров, поставляемых в Россию из региона), пишет URA.RU.