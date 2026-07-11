В Прикамье вода разделила село Кын на четыре части

Глава округа напомнил, что и-за дождевого паводка повреждено три моста и дорога на въезде в село. Кын оказался разделенным на четыре части. Сообщение между ними осуществляется на лодках по реке Чусовой. В каждой части есть бутилированная вода и продукты питания.