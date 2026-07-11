Билеты на первый VK Fest в Нижнем Новгороде распроданы полностью

В этом году VK Fest провели уже в двух городах — 7 июня в Казани, а 4−5 июля в Санкт-Петербурге. После Нижнего Новгорода фестиваль состоится в Москве. Посетить его можно будет 18 и 19 июля, площадкой для события выбрали ВДНХ.