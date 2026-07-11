Билеты на первый VK Fest в Нижнем Новгороде распроданы полностью

На VK Fest в Нижнем Новгороде не осталось ни одного свободного билета. О солдауте сообщили организаторы мероприятия 11 июля.
Напомним, первый для нижегородцев VK Fest будет проходить сегодня на Стрелке. Хедлайнерами фестиваля станут Клава Кока, Ольга Бузова, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Элджей, Uma2rman, «Комната культуры» и Дора. Наряду с выступлениями популярных артистов горожан и туристов ждут встречи с инфлюенсерами, мастер-классы и множество развлечений.
В этом году VK Fest провели уже в двух городах — 7 июня в Казани, а 4−5 июля в Санкт-Петербурге. После Нижнего Новгорода фестиваль состоится в Москве. Посетить его можно будет 18 и 19 июля, площадкой для события выбрали ВДНХ.
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