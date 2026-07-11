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На Камчатке завершают 1-й этап ремонта Усть-Большерецкой районной больницы

Там заменили электропроводку, лампочки, выключатели, потолочные покрытия и светильники.

Источник: Национальные проекты России

Первый этап ремонта здания Усть-Большерецкой районной больницы в Камчатском крае близится к завершению, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Медицинские учреждения обновляют в том числе при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Для повышения качества оказываемой медпомощи, для того чтобы нашим пациентам было у нас удобно и комфортно, мы начали ремонтные работы в здании больницы. Это многоступенчатый, поэтапный процесс. Мы уже заменили всю электропроводку, распределительные щиты, лампочки, выключатели, потолочные покрытия и светильники», — сказал врио главного врача медучреждения Евгений Павлик.

Работы намерены завершить до конца июля. Следующий этап ремонта больницы запланирован на 2028 год.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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