На Камчатке завершают 1-й этап ремонта Усть-Большерецкой районной больницы

Первый этап ремонта здания Усть-Большерецкой районной больницы в Камчатском крае близится к завершению, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Медицинские учреждения обновляют в том числе при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Для повышения качества оказываемой медпомощи, для того чтобы нашим пациентам было у нас удобно и комфортно, мы начали ремонтные работы в здании больницы. Это многоступенчатый, поэтапный процесс. Мы уже заменили всю электропроводку, распределительные щиты, лампочки, выключатели, потолочные покрытия и светильники», — сказал врио главного врача медучреждения Евгений Павлик.
Работы намерены завершить до конца июля. Следующий этап ремонта больницы запланирован на 2028 год.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.