На Камчатке завершают 1-й этап ремонта Усть-Большерецкой районной больницы

«Для повышения качества оказываемой медпомощи, для того чтобы нашим пациентам было у нас удобно и комфортно, мы начали ремонтные работы в здании больницы. Это многоступенчатый, поэтапный процесс. Мы уже заменили всю электропроводку, распределительные щиты, лампочки, выключатели, потолочные покрытия и светильники», — сказал врио главного врача медучреждения Евгений Павлик.