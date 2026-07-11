Что известно о подтоплениях в Минске из-за сильного ливня 11 июля 2026

Белорусским водителям не советуют проезжать через подтопленный участок дороги, так как это может привести к гидроудару и поломке двигателя. В случае, если из-за сильного дождя продолжать движение невозможно, то следует остановить транспортное средство за пределами дороги и включить аварийную световую сигнализацию.