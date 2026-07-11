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Что известно о подтоплениях в Минске из-за сильного ливня 11 июля 2026

Улицы Минска подтопило из-за сильного ливня.

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Источник: Комсомольская правда

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сказали, что известно о подтоплениях в Минске из-за сильного ливня 11 июля 2026 года.

Напомним, что синоптики предупреждали белорусов о сильных дождях с грозами на выходных 11 и 12 июля.

В результате сильного дождя в белорусской столице оказались подтоплены перекрестки улиц Московской и Толстого, Аэродромной и Чкалова. Подтопления фиксируются на улице Игоря Лученка рядом с домом № 2.

В ГАИ обратили внимание на затрудненное движение транспорта на указанных улицах.

Как сообщают в «Минсктрансе», с 13.03 до 13.30 на улицах Маяковского и Солнечная в направлении улицы Чижевских по причине подтопления остановилось движение троллейбусов № 6 и 24.

Белорусским водителям не советуют проезжать через подтопленный участок дороги, так как это может привести к гидроудару и поломке двигателя. В случае, если из-за сильного дождя продолжать движение невозможно, то следует остановить транспортное средство за пределами дороги и включить аварийную световую сигнализацию.

«Во время дождя из-за мокрого асфальта значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Во избежание аквапланирования проезжайте лужи на постоянной скорости», — заметили в ГАИ.