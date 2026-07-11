2 водителя, пассажир и 4 пешехода пострадали в ДТП в Волгоградской области

Сразу два ДТП произошло в 9:20 — в Кировском районе Волгограда 40-летний водитель, автобуса «Волгабас» у дома на улице 64-й Армии, 139б, резко затормозил, из-за чего в салоне упала женщина — ее доставили в медучреждение. В Волжском ровно в это же время 63-летний владелец Hyundai Tucson напротив дома на улице Набережной, 12, не уступил дорогу Honda — ее водитель оказался в стационаре.