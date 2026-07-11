2 водителя, пассажир и 4 пешехода пострадали в ДТП в Волгоградской области

Шесть дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими случились в Волгоградской области в пятницу, 10 июля.
Начало им положила авария в Волжском в 6:30 утра — 58-летний водитель «Лады Калины» при повороте налево на улице Металлургической, 6 В, не пропустил мотоцикл Roadster. Его водитель попал в больницу.
Сразу два ДТП произошло в 9:20 — в Кировском районе Волгограда 40-летний водитель, автобуса «Волгабас» у дома на улице 64-й Армии, 139б, резко затормозил, из-за чего в салоне упала женщина — ее доставили в медучреждение. В Волжском ровно в это же время 63-летний владелец Hyundai Tucson напротив дома на улице Набережной, 12, не уступил дорогу Honda — ее водитель оказался в стационаре.
В Городищенском районе в 11:30 на 961 км федеральной трассы Р-22 «Каспий» 35-летний водитель Renault Duster наехал на 44-летнего мужчину, который переходил дорогу на «зеленый». Пешеход сильно пострадал.
В хуторе Ширяевском Иловлинского района в 12:30 52-летний владелец ВАЗ-2105 съехал на обочину грунтовой дороги у дома на улице Лиманной, 23, и сбил 38-летнего хуторянина — его здоровьем занимаются врачи.
Завершило череду аварий ДТП в Волжском — в 21:40 70-летний пенсионер на Renault Duster напротив дома на улице Пушкина, 38, наехал сразу на двух пешеходов на нерегулируемом переходе. Оба в больнице.
Ранее жизнь двух людей унес выезд на встречку водителя легковушки под Волгоградом.