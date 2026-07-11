На VK fest в Нижнем Новгороде продали все билеты

Параллельно на VK fest проходит большое количество активностей. В спортивной зоне проводятся турниры по мини-футболу и настольному футболу, а также мастер-классы по фехтованию. Самые маленькие гости могут посетить кинозону, сфотографироваться с огромным Чебурашкой, а также увидеть шоу мыльных пузырей. Также на фестивале пройдут баттлы, косплей-дефиле, барабанное шоу и многое другое. Полный список развлечений можно найти в нашем материале.