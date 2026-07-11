Ростовские полицейские изъяли 1,6 тонны нелегального топлива у краснодарца

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный действовал не стихийно, а по заранее отработанной схеме. На протяжении целой недели он закупал бензин на автозаправочных станциях в Горячем Ключе и Краснодаре при негласном содействии операторов АЗС. Подобная тактика позволяла дробить объем покупок и тем самым уходить от введенных системных лимитов на отпуск нефтепродуктов. Бочки, использовавшиеся для хранения горючего, не отвечали требованиям ГОСТ в части противопожарной безопасности, что создавало дополнительную угрозу для окружающих.