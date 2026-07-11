Татарские шамаили покажут на биеннале в Сенегале

Татарские шамаили как форму репрезентации российского ислама представят на 16-й Дакарской биеннале (Dak"Art), которая состоится с 19 ноября по 19 декабря текущего, 2026 года. С соответствующей инициативой на прошедших в столице Сенегала Дакаре переговорах о культурном сотрудничестве с этой страной выступила российская сторона, сообщает пресс-служба Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».