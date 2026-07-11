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Татарские шамаили покажут на биеннале в Сенегале

Татарские шамаили как форму репрезентации российского ислама представят на 16-й Дакарской биеннале (Dak"Art), которая состоится с 19 ноября по 19 декабря текущего, 2026 года. С соответствующей инициативой на прошедших в столице Сенегала Дакаре переговорах о культурном сотрудничестве с этой страной выступила российская сторона, сообщает пресс-служба Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Источник: ИА Татар-информ

В состав российской делегации входили представители группы стратегического видения и Центра народной дипломатии — заместитель председателя группы, помощник Раиса Татарстана Марат Гатин и научный руководитель центра, профессор НИУ ВШЭ Леонид Исаев. Поездка в Дакар приобрела особый смысл в преддверии III саммита Россия — Африка, который пройдет в октябре этого года в Москве.

В Министерстве культуры, народных промыслов и туризма Сенегала российскую делегацию приняли представители ведомства. Обсуждались направления сотрудничества между Россией, в том числе Татарстаном, и Сенегалом. Марат Гатин рассказал о работе группы.

Фото предоставлено пресс-службой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Сенегальская сторона рассказала о потенциальных площадках для будущих мероприятий. Группа стратегического видения и Центр народной дипломатии перечислили возможные направления культурного сотрудничества: обмен выставками и творческими коллективами, участие в биеннале с татарским шамаилем в конце ноября.

В более дальней перспективе возможен привоз отдельных экспозиций, посвященных России, российскому исламу и регионам с преобладающим мусульманским населением. Особое внимание собеседники уделили туризму, условившись проработать взаимные презентации туристического потенциала.

В Дакаре делегация посетила Музей черных цивилизаций и Дом-музей первого Президента Сенегала Леопольда Седара Сенгора, отдав дань памяти сенегальской истории и познакомившись с наследием политика, а также Музей африканского искусства имени Теодора Моно.