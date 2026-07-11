Александр Беглов: Дом паломника у блаженной Ксении на Камской модернизируют

В Василеостровском районе Петербурга готовится к обновлению исторический Дом паломника «У блаженной Ксении», расположенный на Камской улице. Для здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, разработан проект приспособления к современному использованию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
«Для нас важно создать хорошие условия для паломников и одновременно сберечь для потомков здание-памятник, неотрывно связанный с историей этой части Васильевского острова», — отметил губернатор Александр Беглов.
Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, в свою очередь, напомнил, что паломничество — это не просто туризм, а молитвенный труд и духовное странствие. Поэтому крайне важно, чтобы у верующих была возможность останавливаться рядом со святынями, участвовать в богослужениях и молиться у петербургских реликвий.
«Восстановлена историческая справедливость. Здание не заброшено, и много паломников из разных уголков нашей страны приезжают сюда спокойно отдохнуть, помолиться и посетить одну из главных святынь нашей страны — часовню Ксении блаженной», — рассказала управляющая Дома паломника, матушка Юлии Московская.
Само здание на Камской улице, 16, было возведено в конце XVIII века, а свой нынешний облик приобрело в 1883 году благодаря проекту архитектора Карла Вербицкого. В 2022 году здесь открылся Дом паломника — тогда провели первый этап реставрации: обновили инженерные коммуникации и установили системы пожарной безопасности. Теперь предстоит следующий этап работ, который выведет памятник на новый уровень функциональности и сохранности.