Александр Беглов: Дом паломника у блаженной Ксении на Камской модернизируют

Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, в свою очередь, напомнил, что паломничество — это не просто туризм, а молитвенный труд и духовное странствие. Поэтому крайне важно, чтобы у верующих была возможность останавливаться рядом со святынями, участвовать в богослужениях и молиться у петербургских реликвий.