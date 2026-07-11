Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Беглов: Дом паломника у блаженной Ксении на Камской модернизируют

Это позволит сделать пребывание гостей более комфортным.

Источник: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

В Василеостровском районе Петербурга готовится к обновлению исторический Дом паломника «У блаженной Ксении», расположенный на Камской улице. Для здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, разработан проект приспособления к современному использованию. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

«Для нас важно создать хорошие условия для паломников и одновременно сберечь для потомков здание-памятник, неотрывно связанный с историей этой части Васильевского острова», — отметил губернатор Александр Беглов.

Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, в свою очередь, напомнил, что паломничество — это не просто туризм, а молитвенный труд и духовное странствие. Поэтому крайне важно, чтобы у верующих была возможность останавливаться рядом со святынями, участвовать в богослужениях и молиться у петербургских реликвий.

«Восстановлена историческая справедливость. Здание не заброшено, и много паломников из разных уголков нашей страны приезжают сюда спокойно отдохнуть, помолиться и посетить одну из главных святынь нашей страны — часовню Ксении блаженной», — рассказала управляющая Дома паломника, матушка Юлии Московская.

Само здание на Камской улице, 16, было возведено в конце XVIII века, а свой нынешний облик приобрело в 1883 году благодаря проекту архитектора Карла Вербицкого. В 2022 году здесь открылся Дом паломника — тогда провели первый этап реставрации: обновили инженерные коммуникации и установили системы пожарной безопасности. Теперь предстоит следующий этап работ, который выведет памятник на новый уровень функциональности и сохранности.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше