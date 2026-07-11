В Новороссийске обновят канализационный коллектор 1937 года постройки

Реконструкция канализационного коллектора, который эксплуатируется с 1937 года, стартует в Новороссийске Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
Работы проведут на участке от улицы Советов по улицам Новороссийской Республики, Губернского, Революции 1905 года и Мира до Набережной имени Адмирала Серебрякова, 25. Общая протяженность обновленного трубопровода составит около 700 м. Сначала специалисты займутся частичным демонтажом брусчатки для последующей очистки от мусора и откачки воды из коллектора.
Завершить реконструкцию планируется к августу 2028 года. Это позволит предотвратить аварийные утечки и исключить риск попадания неочищенных стоков в Черное море.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.