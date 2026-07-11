В Новороссийске обновят канализационный коллектор 1937 года постройки

Работы проведут на участке от улицы Советов по улицам Новороссийской Республики, Губернского, Революции 1905 года и Мира до Набережной имени Адмирала Серебрякова, 25. Общая протяженность обновленного трубопровода составит около 700 м. Сначала специалисты займутся частичным демонтажом брусчатки для последующей очистки от мусора и откачки воды из коллектора.