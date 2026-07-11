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Ливень парализовал работу транспорта в некоторых районах Минска

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Ряд маршрутов общественного транспорта временно приостановил движение в некоторых районах Минска из-за сильного ливня, сообщает «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

Так, с 12.32 на ул. Л. Толстого (под путепроводом) в обоих направлениях из-за подтопления остановились троллейбусы на маршруте № 23 и автобусы на маршрутах № 24,43,65,85с, 151с, 429.

Также с 12.44 до 12.57 общественный транспорт прекратил движение на улицах Чкалова и Аэродромная в обоих направлениях. В частности, там временно не ходили автобусов маршрутов № 56,73,84,93,100,124.

Кроме того, с 12.46 на ул. Н. Теслы в микрорайоне «Минск-Мир» в обоих направлениях остановились автобусы маршрутов № 53,73,100.

Также сильной дождь вызвал остановку общественного транспорта на улицах Маяковского и Солнечная. Там с 13.03 в направлении ул. Чижевских перестали ходить троллейбусы на маршрутах № 6,15,22,23,24.

Ранее Белгидромет предупредил, что в субботу ожидаются сильные дожди с грозами по всей стране.