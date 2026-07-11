Ливень парализовал работу транспорта в некоторых районах Минска

Так, с 12.32 на ул. Л. Толстого (под путепроводом) в обоих направлениях из-за подтопления остановились троллейбусы на маршруте № 23 и автобусы на маршрутах № 24,43,65,85с, 151с, 429.
Также с 12.44 до 12.57 общественный транспорт прекратил движение на улицах Чкалова и Аэродромная в обоих направлениях. В частности, там временно не ходили автобусов маршрутов № 56,73,84,93,100,124.
Кроме того, с 12.46 на ул. Н. Теслы в микрорайоне «Минск-Мир» в обоих направлениях остановились автобусы маршрутов № 53,73,100.
Также сильной дождь вызвал остановку общественного транспорта на улицах Маяковского и Солнечная. Там с 13.03 в направлении ул. Чижевских перестали ходить троллейбусы на маршрутах № 6,15,22,23,24.
Ранее Белгидромет предупредил, что в субботу ожидаются сильные дожди с грозами по всей стране.