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В Краснодаре от амброзии очистили более 23 тысяч гектаров

В Краснодаре продолжают борьбу с амброзией.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продолжаются работы по уничтожению карантинной растительности. С начала сезона от сорняков уже очистили более 23 тысяч гектаров территории, сообщили в городской администрации.

К покосу и расчистке подключились все внутригородские и сельские округа. Одновременно специалисты контролируют использование земель сельскохозяйственного назначения, чтобы не допустить зарастания участков амброзией и другими опасными сорняками.

По итогам проверок администрация направила 732 запроса в Росреестр для установления владельцев земельных участков, вынесла 19 предостережений и направила 363 уведомления собственникам с требованием привести территории в надлежащее фитосанитарное состояние.

Жители Краснодара также могут сообщить о местах произрастания амброзии по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 050 или 8 (861) 214−33−36, а также через чат-бот МЦУ.