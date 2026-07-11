Захоронения ребенка и взрослых эпохи неолита обнаружили казахстанские ученые

В ходе экспедиции под полами древних жилищ были выявлены погребения одного ребенка и двух взрослых. Подобные находки относятся к числу крайне редких среди археологических памятников эпохи неолита. По оценке специалистов, находка представляет собой важный научный источник для изучения археологии каменного века на территории Казахстана.