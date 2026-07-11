Захоронения ребенка и взрослых эпохи неолита обнаружили казахстанские ученые

Нашли исторические могилы ученые Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы во время археологических раскопок.
В ходе экспедиции под полами древних жилищ были выявлены погребения одного ребенка и двух взрослых. Подобные находки относятся к числу крайне редких среди археологических памятников эпохи неолита. По оценке специалистов, находка представляет собой важный научный источник для изучения археологии каменного века на территории Казахстана.
«По словам старшего научного сотрудника Археологической лаборатории КРУ, руководителя научного проекта “Неолит Тургайской впадины” Ирины Шевниной, в ходе раскопок археологи обычно обнаруживают каменные и костяные орудия, фрагменты керамики и украшения. Погребения, найденные непосредственно под полами древних жилищ, значительно повышают научную ценность исследуемых памятников», — рассказали в Миннауки Казахстана.
Как отмечают ученые, погребения каменного века являются редкостью не только для Костанайской области, но и для всей территории Казахстана. Предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что обнаруженные погребения относятся к эпохе неолита.
Еще одним важным результатом экспедиции стало исследование древних жилищ маханджарской культуры. Если ранее археологи преимущественно изучали древние стоянки, то на памятнике Шили впервые были выявлены полуземляночные жилища, характерные для этой культуры. Обнаружение захоронений непосредственно под полами этих жилищ существенно повышает их научную значимость.
«Подобная погребальная традиция была характерна для ряда древних культур Центральной Азии и сопредельных регионов. Практика захоронения под полами жилищ позволяет глубже изучить мировоззрение и погребальные обряды населения того времени. Находка открывает новые возможности для получения научных данных об образе жизни, верованиях и социально-культурных особенностях древних сообществ», — отметили в ведомстве.
Исследования еще продолжаются. В дальнейшем ученые планируют провести антропологическую экспертизу, радиоуглеродное датирование и комплекс лабораторных исследований. Их результаты позволят установить точный возраст обнаруженных захоронений и дополнить научные знания об историко-культурных процессах эпохи неолита на территории Казахстана.