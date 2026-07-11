В Волгограде простились с Заслуженным учителем Раисой Метейкиной

— Есть люди, которые становятся настоящим сердцем гимназии, ее живой историей. Человеком, жизнь которого была связана с судьбой гимназии на протяжении около 40 лет, была Раиса Григорьевна Метейкина, учитель русского языка и литературы, Заслуженный учитель России, — рассказали в волгоградском лицее № 3. — За годы педагогического труда она выпустила во взрослую жизнь множество классов. Ее ученики сегодня живут и работают по всему миру, но где бы они ни находились, каждый из них с гордостью говорит: «Русскому языку меня учила Метейкина». Раиса Григорьевна подготовила десятки победителей олимпиад, привила сотням школьников любовь к русскому языку и научила главному — мыслить глубоко, чувствовать тонком и выражать свои мысли ясно. Быть ее коллегой — значило иметь возможность расти рядом с настоящей легендой волгоградского образования.