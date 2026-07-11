В селе Новомихайловском на Ставрополье откроют новую врачебную амбулаторию

Современную врачебную амбулаторию построят в селе Новомихайловском Ставропольского края при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
Специалисты выполнили уже более половины работ. В модульном здании амбулатории разместят кабинеты врачебного приема, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения для дневного пребывания пациентов. Амбулатория рассчитана на 26 посещений в смену и позволит повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей села и близлежащих населенных пунктов. Ее открытие запланировано на сентябрь.
«Благодаря нацпроекту планомерно обновляем первичное звено здравоохранения в сельских территориях, приближая качественную медицинскую помощь к каждому пациенту. Напомню, за время реализации регионального проекта (“Модернизация первичного звена здравоохранения”. — Прим. ред.) было возведено 25 модульных конструкций», — сказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.