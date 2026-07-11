Проблемы возникли у казахстанца из-за конины

По информации пресс-службы ведомства, в Акжарском районе полицейские остановили автомобиль Volkswagen под управлением 45-летнего местного жителя, который перевозил 2 туши конины без сопроводительных документов. В настоящее время полицейские проверяют, не является ли мясо краденым. Два дня назад в том же районе был выявлен факт перевозки семи овец в прицепе автомобиля Nissan, а в районе им. Мусрепова стражи порядка остановили грузовик Mercedes с двумя коровами в кузове. В обоих случаях потребовалась проверка, чтобы исключить вероятность кражи скота. Водители привлечены к административной ответственности за нарушение ветеринарных требований.