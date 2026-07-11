Воронежский врач рассказала о популярности партнёрских родов

Сейчас партнёрские роды набирают обороты, и врачи тоже понимают, что это очень хорошо для роженицы, потому что в сложный момент рядом находится родной человек, который поможет успокоиться, стать более уверенной. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заведующая акушерским обсервационным отделением Перинатального центра Воронежа Татьяна Гущина. Врач отметила, что такие роды обычно проходят хорошо.
«Ещё ни один папа на родах в обморок не упал. Но у 90% отцов проступает скупая слеза волнения и радости, когда они берут на руки своего малыша в первые минуты его жизни. Поэтому партнёрские роды мы только приветствуем, эта услуга в Воронеже бесплатная», — добавила Татьяна Гущина.
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