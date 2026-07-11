Воронежский врач рассказала о популярности партнёрских родов

Сейчас партнёрские роды набирают обороты, и врачи тоже понимают, что это очень хорошо для роженицы, потому что в сложный момент рядом находится родной человек, который поможет успокоиться, стать более уверенной. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заведующая акушерским обсервационным отделением Перинатального центра Воронежа Татьяна Гущина. Врач отметила, что такие роды обычно проходят хорошо.