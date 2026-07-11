Учёные из Перу и Великобритании нашли четыре новые разновидности какао

Интерес к таким исследованиям связан в том числе с подорожанием шоколада и проблемами на рынке сырья. На урожай какао в Перу, Колумбии, Бразилии и других странах влияют изменения климата, нестабильная погода, болезни сельхозкультур, а также экономические факторы.