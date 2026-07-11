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Глеб Чесноков и Макар Ополинский из «Торпедо» отправились выступать в ВХЛ

Игроки получили контракты в клубе-партнёре «Дизель».

Нижегородское «Торпедо» отправило нападающих Глеба Чеснокова и Макара Ополинского в клуб-партнёр ХК «Дизель» на контрактах более низшей ВХЛ.

Об этом сообщает «Торпедо».

Нижегородский клуб КХЛ растрог с обоими игроками двусторонние контракты, объяснив это нюансами заявочного процесса.

При этом в «Торпедо» обещают следить за развитием Макара и Глеба уже у ВХЛ. До 25 января 2027 года у «Торпедо» сохраняется возможность вновь заключить с ними двусторонние контракты в новом сезоне КХЛ.

Напомним, ранее сразу четверых торпедовцев выбрали на драфте НХЛ.