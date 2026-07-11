В Мытищах летом завершат благоустройство сквера по улице Волошиной

Сквер, расположенный вдоль улицы Веры Волошиной в подмосковных Мытищах, планируют благоустроить до 11 августа, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На пространстве создадут современную детскую площадку с различными малыми архитектурными формами. Запланировано обновить пешеходные дорожки, установить скамейки и урны, смонтировать уличное освещение и подключить камеры видеонаблюдения. Кроме того, в сквере проведут дополнительное озеленение, высадив новые деревья и кустарники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.