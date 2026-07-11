Сильные дожди с грозами и ветром продолжатся в Беларуси 12 июля

Синоптики предупреждают о сильных дождях местами по северо-востоку Беларуси. Вероятен туман. Ветер окажется северо-западный, а при грозах порывистый. Ночью температура воздуха окажется от +9 до +15 градусов, а днем — от +18 до +24 градусов. По северной части воздух прогреется до +26 градусов.