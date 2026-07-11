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Сильные дожди с грозами и ветром продолжатся в Беларуси 12 июля

Синоптики предупредили о продолжении сильных дождей в Беларуси 12 июля.

Источник: Комсомольская правда

Сильные дожди с грозами и ветром продолжатся в Беларуси в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщает pogoda.by.

За погоду в республике 12 июля будут отвечать область пониженного атмосферного давления, а также неустойчивая воздушная. Ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Синоптики предупреждают о сильных дождях местами по северо-востоку Беларуси. Вероятен туман. Ветер окажется северо-западный, а при грозах порывистый. Ночью температура воздуха окажется от +9 до +15 градусов, а днем — от +18 до +24 градусов. По северной части воздух прогреется до +26 градусов.

А вот что известно о подтоплениях в Минске из-за сильного ливня 11 июля 2026.

Ранее Белгидромет предупредил о возвращении жаркой погоды в Беларусь.

Также синоптики сказали, почему в июле в Беларуси такое холодное лето и каким будет август 2026: «Самый холодный день мы уже пережили».

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