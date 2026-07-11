Сильные дожди с грозами и ветром продолжатся в Беларуси 12 июля

Сильные дожди с грозами и ветром продолжатся в Беларуси в воскресенье, 12 июля. Об этом сообщает pogoda.by.
За погоду в республике 12 июля будут отвечать область пониженного атмосферного давления, а также неустойчивая воздушная. Ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Синоптики предупреждают о сильных дождях местами по северо-востоку Беларуси. Вероятен туман. Ветер окажется северо-западный, а при грозах порывистый. Ночью температура воздуха окажется от +9 до +15 градусов, а днем — от +18 до +24 градусов. По северной части воздух прогреется до +26 градусов.
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