К спасению Каспия подключилась Япония

Напомним, что только в период с 2006 по 2024 год уровень воды в Каспии упал сразу на два метра. Сегодня он находится на 29 метров ниже уровня мирового океана. Это беспрецедентный антирекорд. Согласно спутниковым данным NASA за 2020−2025 годы, уровень Каспия снижается со скоростью около 7 см в год. Это в 20 раз (!) быстрее, чем поднимается уровень мирового океана. Если такая тенденция сохранится, то, по оценкам экспертов Климатического фонда ЦА, северная часть моря, где глубина не превышает 5 метров, то есть часть моря Казахстана и России, к 2050 году может полностью исчезнуть.