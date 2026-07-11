К спасению Каспия подключилась Япония

Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане и правительство Японии запустили совместный проект стоимостью три миллиона долларов США, который поможет Казахстану реагировать на снижение уровня воды в Каспийском море через совершенствование управления водными ресурсами и мониторинга, а также развитие сотрудничества между странами. Инициатива реализуется совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Проект также направлен на повышение экологической устойчивости и поддерживает развитие устойчивого управления водными ресурсами в важном транспортном и экологическом коридоре, связывающем Центральную Азию и Кавказ. Он соответствует инициативе правительства Японии по поддержке Транскаспийского международного транспортного маршрута, которая была озвучена в рамках диалога и саммита «Центральная Азия + Япония» в декабре прошлого года.
Каспийское море — одна из важнейших экологических зон Евразии и среда обитания для более чем 400 эндемичных и мигрирующих видов. От его состояния напрямую зависят биоразнообразие, рыболовство, экономическая стабильность и благополучие миллионов людей в регионе. Море стремительно мелеет: на это влияют изменение климата, рост температуры, усиление испарения, сокращение речного стока и возрастающая нагрузка на водные ресурсы.
«Вопрос изменения уровня Каспийского моря сегодня является одним из наиболее актуальных вызовов для всего Каспийского региона. Продолжающееся снижение уровня моря оказывает комплексное воздействие на экосистему, биоразнообразие, водные ресурсы, экономическую деятельность и благополучие населения прикаспийских территорий», — отметил Мансур Ошурбаев, вице-министр экологии и природных ресурсов РК.
Проект будет способствовать обмену экологическими данными и координации действий между прикаспийскими государствами. В центре внимания окажется развитие современных систем мониторинга, особенно в наиболее уязвимых районах.
«Сегодня мы наблюдаем серьезные вызовы, связанные со снижением уровня Каспийского моря, деградацией экосистем и растущей нагрузкой на водные ресурсы. Эти процессы требуют своевременных и скоординированных решений. Мы уверены, что реализация проекта поможет укрепить системы мониторинга и управления водными ресурсами, а также усилить межгосударственное сотрудничество для сохранения экосистемы Каспийского моря», — отметил Аслан Абдраимов, вице-министр водных ресурсов и ирригации, подчеркнув, что такие меры необходимы для эффективного реагирования на текущие вызовы.
Стоит отметить, что правительство Японии является одним из ключевых партнеров ПРООН в продвижении устойчивого развития и поддержке стран в расширении возможностей людей для построения более справедливого и устойчивого будущего в соответствии с «Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
«Япония гордится возможностью поддержать Казахстан в решении проблемы снижения уровня Каспийского моря посредством регионального сотрудничества, научного мониторинга и международного партнерства. Новый проект станет четвертой совместной инициативой в рамках этого партнерства и дополнительно укрепит сотрудничество в области снижения рисков бедствий и климатической устойчивости», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Ясумаса Ииджима.
Отдельное внимание в рамках проекта будет уделено развитию современных систем мониторинга и исследовательского потенциала Северного Каспия. Инициатива также поддерживает приоритеты, обозначенные в обновленном определяемом на национальном уровне вкладе Казахстана (ОНУВ), где управление водными ресурсами выделено как одно из ключевых направлений адаптации к изменению климата.
«Этот проект напрямую связан с национальными климатическими приоритетами Казахстана. Он поможет укрепить принятие решений на основе данных и поддержит развитие комплексного управления водными ресурсами для устойчивого развития страны», — подчеркнула Катаржина Вавьерниа, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане.
Напомним, что только в период с 2006 по 2024 год уровень воды в Каспии упал сразу на два метра. Сегодня он находится на 29 метров ниже уровня мирового океана. Это беспрецедентный антирекорд. Согласно спутниковым данным NASA за 2020−2025 годы, уровень Каспия снижается со скоростью около 7 см в год. Это в 20 раз (!) быстрее, чем поднимается уровень мирового океана. Если такая тенденция сохранится, то, по оценкам экспертов Климатического фонда ЦА, северная часть моря, где глубина не превышает 5 метров, то есть часть моря Казахстана и России, к 2050 году может полностью исчезнуть.