ГАИ проводит рейды с привлечением мотопатрулей и БПЛА в выходные

Согласно информации ведомства, особое внимание будет уделено выявлению грубых нарушений Правил дорожного движения как со стороны автомобилистов, так и водителей мототранспорта. Рейды будут проводиться с использованием скрытого и смешанного контроля, включая привлечение мотопатрулей и беспилотных летательных аппаратов.
В МВД обратили внимание, что в отдельных районах страны прогнозируются сильные дожди и грозы. В условиях сильных осадков водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и включать ближний свет.
Также в ведомстве указали на важность не отвлекаться на посторонние вещи во время вождения и обязательно пристегиваться всем находящимся в автомобиле.
В министерстве отметили, что пешеходам тоже следует быть предельно внимательными при движении вдоль проезжей части и при ее пересечении. В темное время суток обязательно нужно обозначать себя светоотражающими элементами. В плохую погоду лучше отказаться от использования велосипедов и средств персональной мобильности.
В МВД призвали граждан сообщать по телефону 102 о фактах нетрезвого вождения и нахождения на проезжей части пьяных пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ.