В селе Ницинском Свердловской области обновят детский сад «Колосок»

Ницинский детский сад «Колосок» в Свердловской области отремонтируют по нацпроекту «Семья», сообщили в Слободо-Туринском муниципальном отделе управления образованием.
Здание, построенное в 1981 году, посещают более 30 воспитанников. Там планируется обновить групповые помещения, пищевой и медицинский блоки, игровые и спальные комнаты, санузлы, помещения для персонала. Также предусмотрены замена окон и дверей, утепление конструкций, установка современного оборудования, а еще благоустройство прилегающей территории. Общая строительная готовность объекта составляет 70%, завершить работы намерены к 31 августа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.