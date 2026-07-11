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В селе Ницинском Свердловской области обновят детский сад «Колосок»

Завершить работы намерены к 31 августа.

Источник: Национальные проекты России

Ницинский детский сад «Колосок» в Свердловской области отремонтируют по нацпроекту «Семья», сообщили в Слободо-Туринском муниципальном отделе управления образованием.

Здание, построенное в 1981 году, посещают более 30 воспитанников. Там планируется обновить групповые помещения, пищевой и медицинский блоки, игровые и спальные комнаты, санузлы, помещения для персонала. Также предусмотрены замена окон и дверей, утепление конструкций, установка современного оборудования, а еще благоустройство прилегающей территории. Общая строительная готовность объекта составляет 70%, завершить работы намерены к 31 августа.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.