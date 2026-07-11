Власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином в Нижегородской области

В ведомстве подчеркнули, что правительство региона принимает все возможные меры для обеспечения регулярных поставок бензина и дизельного топлива на АЗС. Власти Нижегородской области находятся в круглосуточном взаимодействии с федеральным центром и топливными компаниями. Введённые временные меры по отпуску топлива по чётным и нечётным дням названы вынужденными.