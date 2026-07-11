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Власти ожидают скорую стабилизацию ситуации с бензином в Нижегородской области

Минэнерго сообщило, что для этого принимаются все возможные меры.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с обеспечением топливом автозаправочных станций Нижегородской области может стабилизироваться в ближайшее время. Об этом сообщили представители регионального министерства энергетики и ЖКХ в ответ на комментарии в социальных сетях.

В ведомстве подчеркнули, что правительство региона принимает все возможные меры для обеспечения регулярных поставок бензина и дизельного топлива на АЗС. Власти Нижегородской области находятся в круглосуточном взаимодействии с федеральным центром и топливными компаниями. Введённые временные меры по отпуску топлива по чётным и нечётным дням названы вынужденными.

— Рассчитываем, что введённые ограничения позволят в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию, — заявили в министерстве.

Напомним, недавно власти обратились к ключевым поставщикам с просьбой нарастить поставки бензина в Нижегородскую область.