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«Все равно, что выиграть в лотерею»: волгоградский фотограф, спасаясь от диких кабанов, сняла очаровательного барсука

Невероятно фотогеничный барсук, «фотоохоту» на которого волгоградский биолог Алина Урусова вела не один.

Невероятно фотогеничный барсук, «фотоохоту» на которого волгоградский биолог Алина Урусова вела не один день, все-таки попал в ее объектив. Правда, ради этих кадров девушке в прямом смысле пришлось пойти на риск. Подробнее о захватывающем приключении — в материале ИА «Высота 102».

К норе животных, которые возглавляют личный топ биолога как одни из самых очаровательных, Алина Урусова приходила не раз. В ожидании своих «героев» она даже успела прочитать книгу и проверить домашние работы учеников. Казалось, удача уже где-то близко, и вскоре «неуловимая» модель обласкает девушку своим вниманием. Но долгое время удача обходила ее стороной.

— Увидеть и, тем более, снять барсука — все равно, что выиграть в лотерею, — признает Алина Урусова. — Этим летом я провела бессчетное количество дней возле его норы — и все напрасно. Барсук так и не соизволил явиться.

Решив дать животному последний шанс, волгоградский биолог и фотограф вновь заняла место в собственном укрытии. Громкий шорох позади нее. Максимальная концентрация и напряжение. Барсук? Но неожиданно раздавшееся хрюканье отвлекло девушку от размышлений.

— И тут до меня наконец дошло: не барсучьи лапки наделали столько шума — это топот кабаньих ножек! — с юмором рассказывает Алина. — В нескольких километрах от меня целое семейство диких кабанов! Осмотревшись, я быстро выбрала дерево, подъем на которое мне будет под силу, и поползла к нему на четвереньках. Ползу — и краем глаза замечаю: барсук вылез из норы! Нашел ведь момент — определенно у него нет совести!

Выстраивая в голове все возможные сценарии, фотограф-натуралист решила, что улыбнувшаяся ей сегодня удача наверняка сверкнет своей улыбкой еще раз. А, значит, стоит расслабиться и сделать несколько желанных фото.

— Кабанья расправа меня, к счастью, миновала. А вот барсук подарил несколько кадров и даже подошел познакомиться поближе, продемонстрировав мне свою вальяжную походку, — заключает девушка.

Удивительный и скрытый от глаз посторонних мир дикой природы, снятый фотоловушками Алины Урусовой, корреспонденты ИА «Высота 102» показывали в отдельных материалах.

Фото Алины Урусовой.