«Все равно, что выиграть в лотерею»: волгоградский фотограф, спасаясь от диких кабанов, сняла очаровательного барсука

— И тут до меня наконец дошло: не барсучьи лапки наделали столько шума — это топот кабаньих ножек! — с юмором рассказывает Алина. — В нескольких километрах от меня целое семейство диких кабанов! Осмотревшись, я быстро выбрала дерево, подъем на которое мне будет под силу, и поползла к нему на четвереньках. Ползу — и краем глаза замечаю: барсук вылез из норы! Нашел ведь момент — определенно у него нет совести!