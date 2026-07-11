Назвали соперников Волоцкова за место в облдуму в Волгограде

В Госдуму избрался в 2021 году. В 2023 году Волоцков вошел в рейтинг эффективности депутатов Госдумы. По данным на декабрь 2025 года занимал в общем рейтинге депутатов 115 место, что совсем неплохо для законодателей от Волгоградской области: у Владимира Плотникова 134 место, у Евгения Москвичева — 139-е, у Виталия Лихачева — 168-е, у Андрея Гимбатова — 236-е, у Николая Арефьева — 352-е. И только у Николая Николаева, который к волгоградскому региону по большому счету не имеет никакого отношения, было на тот момент 77 место.