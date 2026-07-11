Виктория Горина из «Олимпа» взяла золото на Фестивале триатлона

В акватлоне среди девушек 15−17 лет Виктория одержала уверенную победу. На дистанции, состоявшей из двух беговых отрезков по 1250 метров и заплыва на 500 метров, она сохранила лидерство на всех этапах. На финише спортсменка опередила ближайшую соперницу из Новосибирска на 48 секунд, не оставив сомнений в своём превосходстве.