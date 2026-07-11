Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске идет большая реконструкция Заполярного театра драмы

Губернатор Красноярского края проверил ход реконструкции театра.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске идет большая реконструкция Заполярного театра драмы имени Маяковского, а также прилегающей к нему площади. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал ход работ во время своей поездки в северный город.

Капитальный ремонт фасадов и входных групп театра выполняет компания из Красноярска. Реконструкция пройдет в два этапа. Первый включает в себя ремонт наружных стен и отделку фасада, продлится до ноября этого года. На втором этапе, который запланирован на 2027 год, обновят нижний уровень здания, заменят крыльцо, витражи и дверные блоки, а также подъемники для маломобильных горожан.

Параллельно с июня благоустраивается Театральная площадь. Уже демонтировано старое покрытие и бетонные ограждения газонов. Здесь установят системы освещения и видеонаблюдения, сделают по-новому автомобильные проезды. И высадят более 400 кустарников. Завершат в ноябре этого года.