В Норильске идет большая реконструкция Заполярного театра драмы

Капитальный ремонт фасадов и входных групп театра выполняет компания из Красноярска. Реконструкция пройдет в два этапа. Первый включает в себя ремонт наружных стен и отделку фасада, продлится до ноября этого года. На втором этапе, который запланирован на 2027 год, обновят нижний уровень здания, заменят крыльцо, витражи и дверные блоки, а также подъемники для маломобильных горожан.