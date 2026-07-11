В Красноярске и Бородино обновят два молодежных центра

В 2026 году в Красноярском крае отремонтируют два молодежных центра: филиал красноярской «Базы» на улице Глинки и центр в Бородино. В красноярском пространстве ремонт начался в середине июня. На данный момент подрядчик уже демонтировал стены и частично снял напольное покрытие. После обновления в филиале появятся многофункциональный зал для встреч и мастер-классов, зоны для спорта и танцев, а также пространство, где молодые люди смогут вместе работать над проектами. [caption id= «attachment_371057» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: соцсети мэра Красноярска Сергея Верещагина[/caption] В Бородино также начались работы, там планируют оборудовать помещения для мероприятий, занятий спортом и проектной деятельности, а также обновить кабинеты сотрудников. После ремонта площадки будут использовать для общественных инициатив, волонтерских и патриотических мероприятий, творческих и спортивных занятий. Молодежные центры — это главные точки сбора молодых людей. Места, где они работают над своими проектами, занимаются спортом, творчеством, ищут себя и объединяются с единомышленниками, поэтому для нас особенно важно наполнить эти пространства смыслами, — отметил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец. [caption id= «attachment_371099» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: дизайн-проект молодежного центра в городе Бородино[/caption] Напомним, что семья из Красноярского края вошла в топ-60 на конкурсе «Это у нас семейное».