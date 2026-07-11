В Пензе прошел Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»

Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» состоялся в Пензе. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Участниками фестиваля стали более 110 тысяч человек. В течение четырех дней на мероприятии работали торговые ряды, которые заняли всю набережную микрорайона Спутник. Мастера из Белоруссии, Эквадора и 167 городов России знакомили гостей со своим творчеством и делились умениями со всеми желающими.
На фестивале были также организованы тематические площадки. Для гостей работали более 150 мастер-классов по гончарному делу, шитью, плетению из лозы и проволоки, а также по живописи. На сцене проходили выступления творческих коллективов, состоялись хороводы и национальные состязания фестиваля народных игр «Вместе всем весело».
«Создавая “Канитель”, мы задумывали, чтобы жители и гости нашего города не только получали удовольствие от отдыха на нашем событии, но и могли своими руками прикоснуться к культуре и традициям разных народов», — поделилась организатор Людмила Тимакова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.