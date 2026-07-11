В ЕС призвали создать общеевропейскую армию, сохранив участие в НАТО

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп уже не раз шёл на конфронтацию с европейскими странами и, по его мнению, может сделать это снова. При этом Вебер выразил уверенность, что в случае чрезвычайной ситуации Европа и США всё равно поддержат друг друга. По словам евродепутата, если в ближайшие десять лет европейские государства вложат в оборону запланированные средства, они смогут вести диалог с США «на равных». Вебер добавил, что добиться этого не получится, если в Европе и дальше будут существовать 27 разрозненных армий.