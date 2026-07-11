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ФК «Нижний Новгород» вернул название и сменил владельца

Ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артемов.

Источник: Время

Футбольный клуб из Нижнего Новгорода объявил о смене учредителя и возвращении исторического названия. Начиная с сезона-2026/2027 команда вновь будет выступать как ФК «Нижний Новгород».

Ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артемов. Соглашение о развитии подписано с участием руководства клуба и АНО ЦУРС. При этом финансирование из бюджета Нижегородской области прекращается — клуб переходит на модель с частными инвестициями. Регион продолжит поддерживать детско-юношеский футбол и бесплатные спортивные секции.

Генеральным партнером ФК «Нижний Новгород» стала группа компаний «НИЖФАРМ». В число партнеров также вошли Wildberries, «Совкомбанк», Repik Active, PARI и ГК «Нижегородец».

Команда продолжает подготовку к новому сезону Лиги PARI. Клубу удалось сохранить костяк состава и провести активную трансферную кампанию, усилившись игроками молодежной сборной России и футболистами с опытом РПЛ. Основной задачей обозначено возвращение в Премьер-лигу.

Матч-открытие сезона против «Ротора» состоится 12 июля на «Совкомбанк Арене». Напомним, что вход для болельщиков будет бесплатным.

(6+).

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