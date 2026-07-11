В Москве продолжат проводить ежегодный благотворительный базар

«Летний благотворительный базар, который организует Ассоциация индийских женщин, уже много лет является ежегодным мероприятием. Мы планируем продолжать проводить его каждый год, как это было и раньше», — сказал посол, отвечая на вопрос, станет ли благотворительный базар ежегодной традицией посольства.