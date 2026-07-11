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В Москве продолжат проводить ежегодный благотворительный базар

Посол Индии Кумар: благотворительный базар в Москве продолжат проводить ежегодно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Летний благотворительный базар при посольстве Индии в Москве планируется проводить ежегодно, рассказал РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар.

«Летний благотворительный базар, который организует Ассоциация индийских женщин, уже много лет является ежегодным мероприятием. Мы планируем продолжать проводить его каждый год, как это было и раньше», — сказал посол, отвечая на вопрос, станет ли благотворительный базар ежегодной традицией посольства.

По словам посла, мероприятие призвано познакомить россиян с индийской культурой и укрепить взаимопонимание между народами. Программа включает мастер-классы по индийским ремеслам, танцам и йоге, культурные выступления, а также дегустацию блюд индийской кухни.

Он добавил, что все средства, собранные в ходе благотворительного базара, будут направлены на помощь сиротам, домам престарелых, онкобольным и другим социальным учреждениям, поддерживающим наиболее нуждающиеся группы населения.