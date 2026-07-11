В Шушенском торжественно открыли XXII фестиваль «МИР Сибири»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Шушенское стартовал XXII международный ежегодный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири». Церемония открытия прошла на главной сцене под открытым небом.
С приветственным словом к гостям и участникам обратился депутат Государственной Думы Сергей Ерёмин. Он подчеркнул особую значимость названия фестиваля: «Сегодня “МИР Сибири” и само слово “мир” становится по-настоящему этническим. Мы всё чаще стесняемся произносить его в мире, а здесь, на шушенской мудрой земле, мы по-прежнему говорим достойно: мы в центре мира, на “МИРе Сибири”».
Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов напомнил, что фестиваль давно перерос рамки региона: «Это событие — культурное достояние всей страны. В прошлом году “МИР Сибири” был признан событием года на федеральном уровне. Добро пожаловать на гостеприимную землю, в край высокой культуры!».
В рамках открытия состоялась презентация номинантов мастеровой и музыкальной премий. В этом году на фестиваль съехались участники из Иркутской области, Красноярского края, Архангельской области, республик Бурятия, Тыва и других.
Главная интрига впереди — борьба за чашу «Мира». По традиции две большие чаши достанутся победителям в мастеровой и музыкальной номинациях, а малую чашу может получить участник любой из этих наминаций на усмотрение членов жюри.
Фестиваль продлится до 12 июля. Посетители смогут ближе познакомиться с культурой других народов, посетить ярмарку мастеров, а также их ждут лекции, конкурсы и концертная программа.
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