В Шушенском торжественно открыли XXII фестиваль «МИР Сибири»

С приветственным словом к гостям и участникам обратился депутат Государственной Думы Сергей Ерёмин. Он подчеркнул особую значимость названия фестиваля: «Сегодня “МИР Сибири” и само слово “мир” становится по-настоящему этническим. Мы всё чаще стесняемся произносить его в мире, а здесь, на шушенской мудрой земле, мы по-прежнему говорим достойно: мы в центре мира, на “МИРе Сибири”».