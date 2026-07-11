В посëлке Шушенское на фестивале «МИР Сибири» открылась выставка номинантов премии «МИРА»

«Я думала, чем можно ещё удивить. Много всего уже видели, но когда смотришь на работы, понимаешь — есть чему удивляться. Всех нас объединяет любовь. Любовь к вашему ремеслу. Именно любовь делает каждую вещь такой уникальной, такой необычной. Именно любовь превращает ваше дело в искусство».