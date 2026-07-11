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В посëлке Шушенское на фестивале «МИР Сибири» открылась выставка номинантов премии «МИРА»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 июля на площадке историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» в рамках фестиваля «МИР Сибири» состоялось торжественное открытие ежегодной выставки работ номинантов мастеров премии «МИРА». В этом году организаторы получили 124 заявки: 75 в номинации «Современное декоративно-прикладное искусство» и 49 — «Традиционные ремёсла».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 июля на площадке историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское» в рамках фестиваля «МИР Сибири» состоялось торжественное открытие ежегодной выставки работ номинантов мастеров премии «МИРА». В этом году организаторы получили 124 заявки: 75 в номинации «Современное декоративно-прикладное искусство» и 49 — «Традиционные ремёсла».

География участников оказалась обширной: свои произведения представили мастера из Удмуртской Республики, Республики Тыва, Республики Бурятия, Иркутской, Архангельской областей и других регионов. На выставке можно увидеть искусные работы из дерева и камня, а также национальные костюмы с ручной вышивкой, каждый из которых хранит тепло человеческих рук и память поколений.

Заместитель директора музея-заповедника Наталья Владимировна Кононова на открытии отметила:

«Я думала, чем можно ещё удивить. Много всего уже видели, но когда смотришь на работы, понимаешь — есть чему удивляться. Всех нас объединяет любовь. Любовь к вашему ремеслу. Именно любовь делает каждую вещь такой уникальной, такой необычной. Именно любовь превращает ваше дело в искусство».

Одной из участниц стала Надежда Измайлова из Удмуртской Республики. Она рассказала о глубоких корнях своего творчества:

«В каждом крестьянском дворе, в каждой избе из покон веков ткали, вязали, вышивали, шили одежду. Моя прабабушка была искусной ткачихой, бабушка переняла мастерство прядения и ткачества от матери, её дочь — моя мама — бережно сохранила и донесла до нас тканные вещи наших предков. Семейное наследие пробудило интерес к изучению культуры, традиций, истории моего народа, моей семьи, что в свою очередь стало символом для творческих работ».

Выставка будет работать все выходные дни, а уже 12 июля на главной сцене фестиваля «МИР Сибири» станет известно имя победителя мастеровой премии «МИРА».

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