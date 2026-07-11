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В Волгограде простились с заслуженным учителем России Раисой Метейкиной

Она больше 40 лет отдала педагогике. Из них большую часть работала в третьей волгоградской гимназии, где преподавала русский язык и литературу.

Родные, коллеги и воспитанники простились 11 июля с заслуженным учителем России Раисой Метейкиной. Она больше 40 лет отдала педагогике. Из них большую часть работала в третьей волгоградской гимназии, где преподавала русский язык и литературу.

Коллеги поделились в соцсетях: Раиса Григорьевна относилась к тем учителям, которые стали сердцем гимназии, ее живой историей.

«Её ученики сегодня живут и работают по всему миру, и каждый с гордостью говорит: “Русскому языку меня учила Метейкина”. Она подготовила десятки победителей олимпиад, привила сотням школьников любовь к русскому языку и научила главному — мыслить глубоко, чувствовать тонко и выражать свои мысли ясно», — говорится в некрологе.

По словам коллег и бывших учеников педагога, она повлияла на жизнь многих из них. На неё смотрели с восхищением, испытывали к ней чувство глубокого уважения.

Раису Григорьевну похоронили на Центральном кладбище. Ей было 79 лет.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что представитель российской анатомической школы Рудольф Самусев скончался в Волгограде.