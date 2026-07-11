В Волгограде простились с заслуженным учителем России Раисой Метейкиной

«Её ученики сегодня живут и работают по всему миру, и каждый с гордостью говорит: “Русскому языку меня учила Метейкина”. Она подготовила десятки победителей олимпиад, привила сотням школьников любовь к русскому языку и научила главному — мыслить глубоко, чувствовать тонко и выражать свои мысли ясно», — говорится в некрологе.