В Волгограде простились с заслуженным учителем России Раисой Метейкиной

Родные, коллеги и воспитанники простились 11 июля с заслуженным учителем России Раисой Метейкиной. Она больше 40 лет отдала педагогике. Из них большую часть работала в третьей волгоградской гимназии, где преподавала русский язык и литературу.
Коллеги поделились в соцсетях: Раиса Григорьевна относилась к тем учителям, которые стали сердцем гимназии, ее живой историей.
«Её ученики сегодня живут и работают по всему миру, и каждый с гордостью говорит: “Русскому языку меня учила Метейкина”. Она подготовила десятки победителей олимпиад, привила сотням школьников любовь к русскому языку и научила главному — мыслить глубоко, чувствовать тонко и выражать свои мысли ясно», — говорится в некрологе.
По словам коллег и бывших учеников педагога, она повлияла на жизнь многих из них. На неё смотрели с восхищением, испытывали к ней чувство глубокого уважения.
Раису Григорьевну похоронили на Центральном кладбище. Ей было 79 лет.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что представитель российской анатомической школы Рудольф Самусев скончался в Волгограде.