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В Воронеже в пятничную непогоду спасателям поступили 58 заявок об упавших деревьях

В субботу продолжают убирать последствия мощного ливня.

Источник: Комсомольская правда

Ливень с ветром, накрывший Воронеж в пятницу, 10 июля, натворил дел в городе. Воронежцы массово опубликовали в соцсетях последствия шторма — искореженные автомобили, перегороженные рухнувшими стволами улицы. Районные комбинаты благоустройства продолжает устранять последствия непогоды. Только за вчерашние сутки на телефон дежурного 112 поступили 58 заявок об упавших ветках и деревьях.

— Все заявки оперативно передаются службам для устранения последствий. Так, управами районов часть работы по устранению уже проведена. Кстати, часто бывает, что об одном и том же дереве сообщили два разных человека и указали разные ориентиры — пока все заявки обрабатываются, — сообщили «Комсомолке» в городском управлении по делам ГО и ЧС.

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