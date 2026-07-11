В Воронеже в пятничную непогоду спасателям поступили 58 заявок об упавших деревьях

— Все заявки оперативно передаются службам для устранения последствий. Так, управами районов часть работы по устранению уже проведена. Кстати, часто бывает, что об одном и том же дереве сообщили два разных человека и указали разные ориентиры — пока все заявки обрабатываются, — сообщили «Комсомолке» в городском управлении по делам ГО и ЧС.