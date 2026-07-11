Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу предпринимателей в сфере медицины

Республика Татарстан стала одним из пяти регионов — лидеров по количеству предпринимателей, работающих в сфере медицины. Им доступны меры поддержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики республики.
Всего в Татарстане по состоянию на май 2026 года работало более 190 тыс. малых и средних предприятий. Из них около 2,2 тыс. ведут деятельность в сфере медицинского производства и обслуживания.
Для поддержки и развития предпринимательства разных сфер в регионе действует комплекс региональных финансовых программ поддержки бизнеса, включающий займы по сниженным ставкам, лизинговые и гарантийные продукты, основанные в том числе на принципах партнерского финансирования. Также бизнесу доступен пакет нефинансовых мер поддержки, который закрывает предпринимательские потребности на разных этапах зрелости компаний.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.