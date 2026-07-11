В Ивановской области 6 тысяч медиков получают специальную соцвыплату

Шесть тысяч медработников на территории Ивановской области оформили специальную социальную выплату. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
Ежемесячно социальную поддержку получают сотрудники 35 организаций первичного медицинского звена. Они работают как в центральных районных и участковых больницах, так и в отделениях скорой медицинской помощи.
Объем предоставляемых средств варьируется в зависимости от должности специалиста и типа медучреждения, составляя от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей. Повышенные суммы ежемесячных социальных пособий предназначены для медиков, работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.