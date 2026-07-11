Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ивановской области 6 тысяч медиков получают специальную соцвыплату

Она положена тем, кто работает в сельской местности, райцентрах и малых городах.

Источник: Национальные проекты России

Шесть тысяч медработников на территории Ивановской области оформили специальную социальную выплату. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.

Ежемесячно социальную поддержку получают сотрудники 35 организаций первичного медицинского звена. Они работают как в центральных районных и участковых больницах, так и в отделениях скорой медицинской помощи.

Объем предоставляемых средств варьируется в зависимости от должности специалиста и типа медучреждения, составляя от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей. Повышенные суммы ежемесячных социальных пособий предназначены для медиков, работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.