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Таганрожцев предупредили об угрозе применения БПЛА

Информацию распространила глава города Светлана Камбулова.

Жителей Таганрога предупредили о возможной атаке БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В экстренном обращении к горожанам подчеркнули: снимать фото и видео запрещено. При обнаружении беспилотников необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы или по номеру 112. Глава города призвала жителей соблюдать меры предосторожности, не паниковать и сохранять спокойствие.

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