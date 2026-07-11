Таганрожцев предупредили об угрозе применения БПЛА

Жителей Таганрога предупредили о возможной атаке БПЛА. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
В экстренном обращении к горожанам подчеркнули: снимать фото и видео запрещено. При обнаружении беспилотников необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы или по номеру 112. Глава города призвала жителей соблюдать меры предосторожности, не паниковать и сохранять спокойствие.
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